شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى و الجونة بالدوري بسبب اللعب على برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل مباراة الأهلي والجونة التي كان مقررا لها يوم 14 فبراير الجاري بعد وصول الأهلي لمباراة تحديد المركز الثالث و الرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة لـ " الخليج 365 " أن الأهلي سيلعب مباراة الأهلي على المركز الثالث و الرابع يوم 12 وبالتالي صعوبة خوض مباراة الجونة في الجولة التاسعة يوم 14 مما إستلزم تأجيلها لموعد آخر.

وانتابت حالة من الحزن لاعبي الأهلي عقب الخسارة من بالميراس البرازيلي أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وضياع فرصة تحقيق انجاز جديد في مونديال الأندية والتفريط في فرصة الصعود للمباراة النهائية، وهو ما دفعهم لعدم النزول من غرفهم لتناول وجبة الإفطار.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء قبل بدء التحضير لمباراة المركز الثالث في انتظار الخاسر من مباراة تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي المقرر اقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ويتواجد لاعبو الأهلي بغرفهم في فندق الإقامة بأبو ظبي حتى موعد المحاضرة الفنية التي يلقيها بيتسو موسيماني المدير الفني على اللاعبين مساء اليوم للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.