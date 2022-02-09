شكرا لقرائتكم خبر عن "سهرة التجمع" تكشف حقيقة طلاق أبو جبل وزوجته الجزائرية الاميرة سمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والزمالك الأنظار خلال الساعات الماضية بعد عودته من الكاميرون والتالق مع الفراعنة ، واهتم رواد التواصل الاجتماعى بموقف علاقته بزوجته الجزائرية أميرة سمارة يحيي وترديد شائعات عن انفصالهما .

وكشف مصدر مقرب من أبوجبل حقيقة علاقة حارس مرمى منتخب مصر وزوجته، بانها علاقة طبيعية ولم يتم الطلاق أو الانفصال كما يردد البعض ، ومؤكدا ان الزوجين ظهروا مع بعضهما أبو جبل وأميرة سمارة قبل سفره للكاميرون في إحدى المناسبات بكافيه بمنطقة التجمع في القاهرة.

وياتى سر الاخبار المتداولة عن انفصال جبل وزوجته بعدما كتبت زوجته على حساباتها الخاصة تهنئ المنتخب المصرى على فوزه في مباراة كوت ديفوار بركلات الترجيح وتشيد بمحمد صلاح دون اى إشارة لزوجها ابوجبل الذى كان أحد نجوم اللقاء وسبب الفوز وتاهل الفراعنة مما أدى لتكهنات بوجود خلافات أو انفصالهما و زاد الشكوك حول علاقة الثنائي، بعدما ألغى محمد أبو جبل متابعة زوجته الأميرة سمارة، على جميع منصّات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حذف أبو جبل لجميع الصور والفيديوهات التي تجمعهما، وقامت هي الأخرى بخطوة مماثلة.

وتزوج محمد أبو جبل والجزائرية أميرة سمارة ملكة جمال العرب لعام 2019، في إبريل من العام 2021، في حفل عائلي بأحد فنادق التجمع بالقاهرة .