شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يوزع مباريات الدوري على معاونيه بعد سفره للبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بتوزيع مباريات الدوري على الجهاز الفني المعاون له لحضور المباريات وكتابة تقرير فني عن كل مباراة وتقييم لبعض اللاعبين .

وسافر اليوم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب إلى البرتغال من أجل الحصول على إجازة لزيارة أحد أقاربه بعد تعرضه لأزمة صحية على أن يعود للقاهرة بعد 5 أيام للاستعداد لمباراتي المنتخب أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

يغادر اليوم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، القاهرة متجهاً إلى البرتغال لقضاء إجازة عدة أيام قبل أن يعود للقاهرة مجددًا استعدادًا لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وبدأ اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش التفكير فى معسكر الاستعداد لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، بعدما أغلق الجميع صفحة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى الكاميرون وخسرها الفراعنة فى المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب أحد يومى 23 أو 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

وعرض اتحاد الكرة على كيروش بدء المعسكر المقبل يوم 18 مارس المقبل بدلا من يوم 21 وهو موعد الأجندة الدولية الرسمية بما يتيح للمنتخب تحقيق أكبر استفادة من المعسكر، على أن تكون البداية بدون لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز نظرا لارتباطهم بمباريات فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية يومى 18 و19 مارس.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.