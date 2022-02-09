شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضة لا تفوتك اليوم 9 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 9/ 2/ 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

موسيماني يخطط للاعتماد على كامبوس في مباراة البرونزية

يخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في الاعتماد على محمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" مدافع الفريق الأحمر في مباراته القادمة ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل لتحديد صاحب المركز الثالث بالمونديال.

كواليس لحظات الحزن داخل بعثة الأهلي بالإمارات عقب الهزيمة من بالميراس

سيطرت حالة من الحزن على كل بعثة الأهلي المتواجدة في الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية، عقب الخسارة من بالميراس البرازيلي أمس الثلاثاء في نصف نهائي مونديال الأندية

اتحاد الكرة يعلن إلغاء غرامة الـ10 آلاف دولار لكيروش وتخفيض الإيقاف لمباراة

عقد اليوم وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اجتماعًا مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق لملاقاة نظيره السنغالي الشهر المقبل في مباراتي الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

اتحاد الكرة يستقر على إنهاء عقد فينجادا في مايو المقبل

استقر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على استمرار البرتغالي نيلو فينجادا في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة حتى نهاية عقده في مايو المقبل .

جلسات خاصة لكارتيرون مع الدوليين عقب الانتظام فى التدريبات

يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، عدة جلسات للاعبين الدوليين العائدين من المشاركة مع المنتخب الوطني في أمم افريقيا الأخيرة والتي حصل الفراعنة علي المركز الثاني بعد السنغال

تعرف علي مرشحو الرئاسة في الزمالك قبل 48 ساعة من الانتخابات

48 ساعة ويدخل الزمالك منعطف تاريخي بإقامة أشرس انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مسئولية النادي الكبير خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

معروف حكمًا لمباراة الطلائع والجونة .. والعتبانى يدير إنبى والمقاصة

أستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح على حكام مباريات اليوم في الدورى العائد بعد توقف 43 يوما ، حيث يلتقى كل من إنبى مع المقاصة.. وطلائع الجيش مع الجونة