هل يسجل عبد المنعم ظهوره الأول مع الأهلى فى مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية؟

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القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراته القادمة ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية، بعد الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الأهلي في مباراة بالميراس أمس الثلاثي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرغب الجهاز الفني في الاعتماد على أكثر من لاعب في مباراة المركز الثالث لعل أبرزهم محمد عبد المنعم المتوقع أن يشارك للمرة الأولى مع الأهلي في كأس العالم للأندية ومختلف البطولات، لاسيما أنه لم يسبق له المشاركة في أي مباراة رسمية للفريق الأحمر.

ويترقب الأهلي الخاسر من مباراة اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي لتحديد منافسه في مباراة تحديد المركز الثالث.

هل يشارك عبد المنعم أساسيا في مباراة تحديد المركز الثالث؟

بالفعل موسيماني يفكر جديا في الاعتماد على محمد عبد المنعم في دفاع الأهلي بمباراة تحديد المركز الثالث، لاسيما في غياب أيمن أشرف عن مباراة السبت المقبل للإيقاف عقب طرده في مباراة بالميراس، بخلاف الأخطاء التي ارتكبها الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم في المباراة نفسها.

كيف يستفيد موسيماني من عبد المنعم؟

يرغب موسيماني في تحقيق أكبر استفادة من وجود محمد عبد المنعم من خلال اللعب كقلب دفاع ثالث بجوار ربيعة وياسر إبراهيم أو اللعب بجوار أحدهما حال الاعتماد على حمدي فتحي في التشكيل الأساسي والذي يجيد اللعب في قلب الدفاع بين ثنائي القلب الدفاعي.

هل يحتاج الأهلي لوجود عبد المنعم بمباراة السبت؟

الأهلي بحاجة شديدة لوجود عبد المنعم في مباراة تحديد المركز الثالث لاسيما بعد الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها دفاع الأهلي في مباراة بالميراس خاصة في التمركز، ولاسيما رامي ربيعة الذي لم يحسن التعامل مع الهجمتين اللاتي سجل منهما الفريق البرازيلي هدفي الفوز في المباراة.

هل يتواجد عبد المنعم في حسابات موسيماني؟

بالفعل.. موسيماني معجب للغاية بقدرات عبد المنعم ويرغب في الاعتماد عليه بشكل أساسي ، واستبعده من المشاركة في مباراة بالميراس خشية من تعرضه للاصابة او الاجهاد لاسيما انه لعب 120 دقيقة في مباراة نهائي امم افريقيا رفقة منتخب مصر، ولم يحصل على فترة راحة كافية.