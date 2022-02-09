شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام حمدى فتحى بعد إشادة مدرب بالميراس البرازيلى والمطالبة باحترافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي على أداء حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي والمستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب في مباراة الفريقين أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وشارك حمدي فتحي بديلا أمام بالميراس من الدقيقة 54 ولعب 36 دقيقة في مباراة فريقه ضد بطل أمريكا الجنوبية وأبلى بلاءا حسنا نال بفضله إشادة المدرب البرتغالي لفريق بالميراس.

وأكد فيريرا أن اللاعب رقم 8 ويقصد "حمدي فتحي" في النادي الأهلي من أفضل لاعبي الفريق ويستحق اللعب في أوروبا.

ونستعرض أرقام حمدي فتحي مع الأهلي في الموسم الحالي بعد تألقه أمام بالميراس:

السن: 27 عام

البطولات: 4 ألقاب

القيمة السوقية: 1.20 مليون يورو

شارك: 10 مباريات

سجل: 2 هدف

صنع: 0 هدف