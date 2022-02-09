كلوب عن صلاح: "يشعر بخيبة أمل بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن محمد صلاح لاعب الريدز يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

وخسر منتخب مصر مباراة نهائي أمم أفريقيا 2021 لصالح السنغال بركلات الترجيح (4-2).

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي الإنجليزي على ملعب آنفيلد مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قال كلوب: "لقد عاد صلاح إلى الفريق وتدرب يوما معنا، لم يعد ماني حتى الآن بعد اتفاق مسبق معه، جميعنا يرى الاحتفالات يجب أن يستمتع مع منتخب بلاده ويعود للفريق في أسرع وقت ممكن.. أعتقد سيعود الليلة".

وعن شعور صلاح بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده، قال المدرب الألماني: "إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة لـ مو، خسارة المباراة النهائية أمر صعب، يمكنني الشعور بما يشعر به صلاح".

وتابع: "كيف خسروا المباراة أمر صعب بشكل خاص له، إنه سعيد بالعودة للفريق لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة.. لقد تحدثنا سويا وسيتعامل مع الأمر".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر جدول هدافي بريميرليج برصيد 16 هدفا، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 48 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.