تأجيل مباراة الأهلي والجونة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تقرر تأجيل مباراة الأهلي والجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي كان مقررا إقامتها يوم الاثنين المقبل (14 فبراير) ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد سبق وأعلنت جدول مباريات بطولة الدوري حتى نهاية الدور الأول.

وتضمن الجدول إدراج مباراة الأهلي والجونة في الاسبوع التاسع، مع التنويه إلى تأجيل المباراة في حالة وصول الفريق الأحمر إلى المباراة النهائي بكأس العالم للأندية أو خوض مباراة تحديد المركز الثالث.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة مونديال الأندية، وبعد تخطي عقبة مونتيري المكسيكي في الدور الثاني بهدف دون رد، خسر أمام بالميراس البرازيلي في لقاء نصف النهائي بنتيجة 2-0.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل (12 فبراير) ما يعني استحالة خوض مباراة الجونة يوم الاثنين.

وبناء عليه فقد تقرر تأجيل المباراة على أن تقام في فترة المؤجلات -بحسب ما سبق وأعلنت رابطة الأندية-.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في لقاء تحديد المركز الثالث.