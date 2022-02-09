تعرف على موعد فتح طرح تذاكر مباراة الأهلي المقبلة بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تواصلت بعثة الأهلي في أبو ظبي صباح اليوم الأربعاء، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لمعرفة موقف تذاكر مباراة الفريق المقبلة والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي يوم السبت المقبل مع الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي لتحديد المركز الثالث والرابع.

وأفادت اللجنة المنظمة، أن هناك 5000 آلاف تذكرة تم بيعهم من خلال الحجز الإلكتروني لفئات متنوعة وغير محددة وبعدها تم إغلاق السيستم لحين تحديد الطرف الثاني للمباراة.

ووجهت اللجنة المنظمة رسالة لجماهير الأهلي، أن على الراغبين من جماهير القلعة الحمراء في حضور المباراة مراعاة الموعد المحدد لفتح باب الحجز حتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي والهلال مساء اليوم الأربعاء في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر مساء أمس الثلاثاء أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة (2-0) ضمن دور نصف النهائي.