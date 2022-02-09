"آمنوا بأنفسكم واثبتوا قدراتكم".. الخطيب يحفز لاعبي الأهلي لحسم البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء مع اللاعبين، والجهاز الفني للفريق عقب الخسارة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي مباراة نصف نهائي مونديال الأندية أمام بالميراس بنتيجة 2-0، لينتظر الخاسر من مباراة الهلال وتشيلسي في لقاء تحديد المركز الثالث.

وتواجد في الاجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وقال عبدالحفيظ إن الخطيب حرص على الاجتماع مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على دعمه لهم قبل المباراة المقبلة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف: "الخطيب أكد في اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة غلق صفحة مباراة بالميراس أمس بسلبياتها وإيجابياتها والتركيز في المباراة القادمة".

وتابع: "رئيس النادي الأهلي أكد للاعبين على ضرورة إيمانهم بأنفسهم، وأنهم يملكون شخصية البطل، وعليهم السعي دائما لإثبات قدرتهم على ذلك في كل المواقف الصعبة".

وأوضح عبدالحفيظ أن الخطيب أكد على أهمية الفوز بالميدالية البرونزية في المباراة المقبلة؛ لإسعاد جماهير الأهلي وتتويج جهودهم في البطولة والتي ظهر اللاعبون فيها بشخصية الأهلي، رغم كل الظروف الصعبة التي واجهها الفريق.