تقارير: مصطفى محمد يبدأ أساسيا مع جالاتا سراي أمام قيصري سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - يخطط دومينيك تورنت، مدرب جالاتا سراي، للاعتماد على مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للفريق في مباراته المقبلة أمام قيصري سبور، فيما سيجلس الفرنسي المخضرم بافيتمبي جوميز على مقاعد البدلاء.

ويستعد جالاتا سراي لمواجهة ضيفه قيصري سبور، السبت المقبل، في الجولة 25 من منافسات الدوري التركي الممتاز.

وحسب ما ذكرته صحيفة "Fanatik" التركية، فإن المدرب الإسباني دومينيك تورنت قرر البدء بمصطفى محمد ويجاوره في الهجوم التشيلي إيريك بولجار، المنضم للفريق الأسبوع الماضي قادما من فيورنتينا على سبيل الإعارة.

فيما يخطط تورنت لمنح بافيتمبي جوميز، الذي عاد للفريق في صفقة مجانية بالميركاتو الشتوي، عدة دقائق كبديل أمام قيصري سبور، حسب سير المباراة.

وستكون هذه هي أول مباراة يلعبها مصطفى محمد مع جالاتا سراي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك في 29 مباراة مع جالاتا سراي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

ويسعى جالاتا سراي للخروج من دوامة النتائج المخيبة، حيث يحتل حاليا المركز الـ13 في ترتيب الدوري التركي، برصيد 28 نقطة.