الامارات | كيروش يقود مصر أمام السنغال بعد تحفيض عقوبة إيقافه

شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يقود مصر أمام السنغال بعد تحفيض عقوبة إيقافه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي (الكاف) خففت إيقاف مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش إلى مباراة واحدة، وانقضت العقوبة بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية.

كما ألغيت الغرامة ضد كيروش وكانت تبلغ عشرة آلاف دولار.

وعوقب المدرب البرتغالي بالإيقاف مباراتين بعد طرده خلال مواجهة الكاميرون بالدور قبل النهائي ليغيب عن الخسارة بالمباراة النهائية ضد السنغال بركلات الترجيح والتي شاهدها من المدرجات.

وبعد تخفيض العقوبة سيتمكن كيروش من قيادة مصر أمام السنغال أيضا الشهر المقبل في مباراتين بالمواجهة الفاصلة بتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ونال مدرب ريال مدريد والبرتغال السابق بطاقة حمراء بسبب احتجاجه على الحكم بكاري جاساما في مواجهة أصحاب الضيافة، وكان المدرب منفعلا من البداية.

وقال كيروش عقب المباراة إن جاساما كان متحفزا ضد مصر قبل حتى انطلاق المسابقة، وانتقد الكاف على قرار إسناد المباراة لهذا الحكم. وكان الاتحاد المصري أعلن قبل اللقاء أنه تقدم باحتجاج على تعيينه.

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