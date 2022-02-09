الامارات | محمد النني يرد على إهانة نجم الأهلي والزمالك بـ «شياكة»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يرد على إهانة نجم الأهلي والزمالك بـ «شياكة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض لاعب المنتخب المصري، ونادي الارسنال، محمد النني، الرد على الإهانة التي تلقاها من نجم الأهلي والزمالك السابق، رضا عبد العال.

وكان عبد العال قد اتنقص في مقابلة تليفزيونية من قدر محمد النني وقال إنه لا يصلح للعب في»أسمنت أبوقير«، أحد أندية القسم الثالث في مصر.

وقال النني في تصريحات تليفزيونية:»اختياري ضمن قائمة أفضل 11 لاعبا في بطولة الأمم الإفريقية، وتقدير الجماهير لي بعد العودة من الكاميرون، هو أفضل رد على من انتقدني أو انتقص من قدري«.

وأضاف: «لم أعتاد الرد على أي شخص ينتقدني، أفضل التركيز في عملي، وهو من يكفل لي الرد».

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