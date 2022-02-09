الامارات | محمد صلاح يوجه رسالة إلى مانيه عن طريق ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة إلى مانيه عن طريق ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه محمد صلاح رسالة قوية إلى زميله في فريق ليفربول، السنغالي ساديو مانيه، بالانخراط المباشر في تدريبات فريقه الإنجليزي، بعد ساعات من وصوله إلى إنجلترا لمباشرة عمله مع النادي.

ورفض صلاح طلب مدربه الالماني كلوب بالحصول على راحة عقب مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وأصر على التواجد في التدريبات لليوم التالي من وصوله.

ويرى إعلام مصري أن موقف محمد صلاح يعد بمثابة رسالة من اللاعب إلى ساديو مانيه، على أنه غير متأثر بالخسارة في نهائي كأس أمم افريقيا، وأن النجم المصري أصبح الأن يتطلع إلى المستقبل وتحديدا مباراتي السنغال في تصفيات المرحلة الأخيرة لكأس العالم 2022.

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