اخبار الرياضه

الامارات | محمد صلاح يوجه رسالة إلى مانيه عن طريق ليفربول

0 نشر
سيد مصطفى-دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة إلى مانيه عن طريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه محمد صلاح رسالة قوية إلى زميله في فريق ليفربول، السنغالي ساديو مانيه، بالانخراط المباشر في تدريبات فريقه الإنجليزي، بعد ساعات من وصوله إلى إنجلترا لمباشرة عمله مع النادي.

ورفض صلاح طلب مدربه الالماني كلوب بالحصول على راحة عقب مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وأصر على التواجد في التدريبات لليوم التالي من وصوله.

ويرى إعلام مصري أن موقف محمد صلاح يعد بمثابة رسالة من اللاعب إلى ساديو مانيه، على أنه غير متأثر بالخسارة في نهائي كأس أمم افريقيا، وأن النجم المصري أصبح الأن يتطلع إلى المستقبل وتحديدا مباراتي السنغال في تصفيات المرحلة الأخيرة لكأس العالم 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا