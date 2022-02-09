الامارات | رحيل مساعد كيروش عن تدريب منتخب مصر.. هل يكون ميدو البديل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مساعد كيروش عن تدريب منتخب مصر.. هل يكون ميدو البديل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، البرتغالي كيروش، بشكل رسمي رحيل المدرب الوطني في جهازه المعاون ضياء السيد عن منصبه الفني كمساعدا له.

وبحسب ما أكدت مصادر لـ «الإمارات اليوم»، فإن كيروش سلم لاتحاد الكرة تقريراً عن مشاركة الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية، ومن بين توصياته عزل ضياء السيد من منصب المدرب العام، بجانب أحد أفراد الجهاز الإداري والطبي.

ويتجه اتحاد الكرة للاستجابة لمطالب كيروش في هذا الخصوص، في اطار حرص مجلس الإدارة على تلبية كافة مطالب المدرب قبل خوض لقائي السنغال في تصفيات المرحلة الأخيرة من كأس العالم.

واقترح عضوي مجلس الإدارة، حازم امام ومحمد بركات تعين نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسام ميدو، في منصب المدرب العام، نظراً لقدراته على التعامل مع المدربين الأجانب وعلاقته الجيدة مع اللاعبين.

ويعقد اتحاد الكرة المصري، اجتماعا يوم 15 الجاري لمناقشة تقرير كيروش، وحسم ملف الجهاز الفني، اذ تدور اتصالات تمهيدية مع المدرب الذي يقضى حاليا إجازة في البرتغال لمناقشته في مساءلة الأسماء البديله، ومن بينها ميدو وحمادة صديقي ومحمد يوسف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news