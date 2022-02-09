شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعود فريق ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الخميس، من خلال مواجهة مثيرة ضد ليستر سيتي، على ملعب أنفيلد.



ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، مع تبقي مباراة لرفاق محمد صلاح، بينما يأتي ليستر في المركز العاشر بـ26 نقطة.

ويلتقي فريق ليفربول مع ضيفه ليستر سيتي، مساء الخميس، على ملعب أنفيلد رود، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 م بتوقيت أبوظبي.

تُبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 57 نقطة

ليفربول - 48 نقطة

تشيلسي - 47 نقطة

وست هام يونايتد - 40

مانشستر يونايتد - 39 نقطة

أرسنال - 36 نقطة

توتنهام - 36 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 16 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

ميكائيل أنطونيو - وست هام يونايتد - 8 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 8 أهداف

إيمانويل دينيس – واتفورد – 8 أهداف

هيونج مين سون – توتنهام – 8 أهداف

ساديو ماني – ليفربول – 8 أهداف

إيميل سميث روي – أرسنال – 8 أهداف