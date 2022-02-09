موعد مباراة الهلال السعودي وتشيلسي في مونديال الأندية.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الهلال السعودي، نظيره تشيلسي الإنجليزي، في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة، اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي 6-1، الأحد الماضي، في الدور الثاني، بينما يخوض تشيلسي مباراته الأولى في البطولة.

وسيلتقي الفائز من هذا اللقاء مع بالميراس البرازيلي في نهائي المونديال، بينما يلعب الخاسر مع الأهلي على المركز الثالث، يوم السبت المقبل.

التتشكيل المتوقع لنادى الهلال السعودي أمام تشيلسي مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد.

خط الارتكاز: كويلار، محمد كنو.

خط الوسط المهاجم: سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا.

قلب الهجوم: أوديون إيجالو.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الهلال وتشيلسي عبر فضائية SSC 7 HD (الرياضية السعودية) على قمر عرب سات، على تردد 12418 أفقي، (داخل المملكة فقط) وأبو ظبي الرياضية آسيا 1 (داخل الإمارات فقط).

كما سيتم بث المباراة مجاناً للجماهير المصرية والعربية عبر تطبيق أبوظبي الرياضية Ad Sports.

ويمكنك تحميل التطبيق عبر جوجل بلاي من الرابط https://bit.ly/3HwTcmX.

كما يمكنك تحميل التطبيق عبر آبل ستور من الرابط https://apple.co/3rp9vNc.

ويمكنك متابعة المباراة مجانا أيضا عبر البث المباشر لموقع Ad Sports، عن طريق اختيار قناة أبوظبي اكسترا من الرابط التالي: https://adsports.ae/

كما ستذاع المباراة على قناة أبو ظبي على اليوتيوب.