توافد الفرق المشاركة فى كأس العالم لأندية السلة

القاهرة - سامية سيد -

بدأت الفرق المشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة فى التوافد على القاهرة ، للمشاركة فى البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى .

وصلت منذ قليل الى مطار القاهرة، بعثة فريق ليكلاند ماجيك الامريكى، ليكون ثانى فريق يصل بعد بعثة نادي فلامنجو البرازيلي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يصل نادي بورجوس الإسباني مساء اليوم الى القاهرة من أجل الاستعداد لانطلاق المسابقة بعد غد الجمعة المقبلة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.