شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصلت بعثة الأهلي في أبوظبي صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لاستبيان الموقف من تذاكر المباراة القادمة التي يخوضها الفريق يوم السبت المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

وأفادت اللجنة المنظمة في ردها الرسمي على النادي الأهلي ان هناك خمسة آلاف تذكرة فقط خاصة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تم بيعهم من خلال الحجز الإلكتروني لفئات متنوعة وغير محددة، وبعدها تم إغلاق السيستم لحين تحديد الطرف الثاني للمباراة ما بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي اللذان يلتقيان الليلة.

وأنه عقب هذه المباراة سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني على بقية تذاكر المباراة، لذا على الراغبين من جماهير الأهلي في حضور المباراة لمساندة فريقهم، مراعاة الموعد المحدد لفتح باب الحجز حتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة.