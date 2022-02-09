شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تواصلت بعثة الأهلي في أبوظبي صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لاستبيان الموقف من تذاكر المباراة القادمة التي يخوضها الفريق يوم السبت المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.
وأنه عقب هذه المباراة سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني على بقية تذاكر المباراة، لذا على الراغبين من جماهير الأهلي في حضور المباراة لمساندة فريقهم، مراعاة الموعد المحدد لفتح باب الحجز حتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة.
يخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في الاعتماد على محمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" مدافع الفريق الأحمر في مباراته القادمة ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل لتحديد صاحب المركز الثالث بالمونديال.
ويترقب الأهلي الخاسر من مباراة اليوم الأربعاء بين تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي لتحديد منافسه في مباراة الميدالية البرونزية، لاسيما بعد خسارته في مباراة نصف النهائي ضد بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.