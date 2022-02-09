شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخطط للاعتماد على كامبوس في مباراة البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في الاعتماد على محمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" مدافع الفريق الأحمر في مباراته القادمة ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل لتحديد صاحب المركز الثالث بالمونديال.

ويترقب الأهلي الخاسر من مباراة اليوم الأربعاء بين تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي لتحديد منافسه في مباراة الميدالية البرونزية، لاسيما بعد خسارته في مباراة نصف النهائي ضد بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

ويرغب موسيماني في الاعتماد على عبد المنعم بدفاع الأهلي في مباراة البرونزية من أجل تصحيح الأخطاء الدفاعية من جانب وتعويض غياب أيمن أشرف للايقاف من جانب آخر.

وتلقى أيمن اشرف الطرد في مباراىة بالميراس بسبب التهور مع لاعب الفريق البرازيلي بالدقيقة 81 من عمر المباراة.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إن مباراة بالميراس ‏البرازيلي التي أقيمت أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية كانت صعبة خاصة في ال‏نصف الساعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق حاول العودة من جديد بعد تأخره بهدفين ولكن لم يحالفه ‏التوفيق ولم تكلل محاولاته بالنجاح.‏

وأضاف موسيماني: «الأهلي لعب بشكل جيد وحاولنا التدعيم خلال الشوط الثاني من خلال ‏التبديلات، ولكن الأمور لم تساعدنا في تحقيق هدفنا بتعديل النتيجة». ‏

وأكد المدير الفني أن البطاقة الحمراء التي عوقب بها أيمن أشرف أثرت بالفعل على الأهلي ‏وكانت صعبة في توقيتها، خاصة أن الفريق كان متأخرًا بهدفين ويسعى إلى إدراك ‏التعادل. ‏

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي 0/2 ويلعب على المركز الثالث مع الخاسر ‏من ‏تشيلسي والهلال السعودي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم.‏

سجل هدفي الفريق البرازيلي رافائيل فيجا في الدقيقة 39 وأضاف دودو الهدف الثاني ‏في ‏الدقيقة 49. ‏

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قدم الأهلي مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي تسيده بالكامل ولاحت له أكثر ‏من ‏فرصة للتسجيل، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة.‏

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كما تغاضى الحكم عن ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد عبد القادر في الدقيقة 55، ورغم ‏العودة ‏إلى تقنية الفيديو أشار الحكم بغرابة شديدة إلى استمرار اللعب.‏