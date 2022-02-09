شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين على مقعد النائب فى انتخابات الزمالك الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك لاستقبال اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي والتي سيتم خلالها اختيار مجلس إدارة جديد يقود الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة، وسيقام الاجتماع الجمعة المقبل.

قائمة المرشحين لخوض انتخابات النادى، تضم 70 مرشحاً بعد انسحاب شريفة الفار المرشحة على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

وقامت اللجنة التنسيقية المشرفة على الانتخابات باللجنة الأولمبية بدراسة أوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات الزمالك، وفقا لما تم إرساله من مجلس إدارة الزمالك.

وبعد دراسة الأوراق اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الـ70 مرشحاً بواقع 3 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على منصب نائب الرئيس، و4 مرشحين على منصب أمين الصندوق، و40 مرشحا على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن و19 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة تحت السن.

مرشحو مقعد نائب الرئيس :

تقدم علي مقعد الرئيس 4 مرشحين وهم

1- ماجد الحنبلي

2- هشام نصر

3- أحمد عبدالغني

4- مصطفى هدهود

وبدأ مسئولو نادي الزمالك تجهيز كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الأعضاء لحضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.

وفيما يتعلق بالتغطية الاعلامية أوضح مسئولو نادي الزمالك أن أي مؤسسة صحفية سواء ورقية أو إلكترونية وكذلك القنوات التليفزيونية ترغب في تغطية الحدث التقدم بخطاب رسمي يتضمن أسماء الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية أحداث الجمعية العمومية.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، والتي تتضمن انتخاب مجلس ادارة لقيادة القلعة البيضاء خلال السنوات الأربع المقبلة.