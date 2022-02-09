هل دخل الأهلي مفاوضات لضم «أبو جبل» .. شوبير يجيب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي الحارس الأساسي في القلعة الحمراء وتراجع مستوى علي لطفي الحارس الاحتياطي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «محمد أبو جبل خرج بتصريحات عن احترامه لناديه الزمالك، كما أن طلبه للاحتراف لا يعيبه على الإطلاق، أبو جبل حارس كبير وما زال صغيرا بالنسبة لسن حراس المرمي، وأرى أنه قادر على الاحتراف وتقديم أداء عالٍ؛ لأنه يمتلك إمكانيات تؤهله لذلك».

وأضاف «ما هي حقيقة مفاوضات الأهلي مع أبو جبل، توجد أقاويل كثيرة بعد إصابة محمد الشناوي، عن رغبة النادي الأهلي وبحثه عن حارس ثانٍ، وهناك بعض الأسماء المرشحة مثل محمد أبو جبل وأحمد الشناوي ومحمد بسام».

وواصل حديثه «أؤكد أن النادي الأهلي لم يفاوض ولا اسم من الثلاثة الذين ذكرتهم، وأن الأهلي سيكتفي بالشناوي وعلي لطفي مع مصطفى شوبير».

وأتم «أحذر أبو جبل مرة أخرى من تصريحاته الأخيرة على الحكم بكاري جاساما، وهذه نصيحة مني له، فالعيون تراقبك بشكل كبير بعد تألقك في كأس أمم إفريقيا، لذلك كن حريصا في تصريحاتك».