بعد إيقافه عن العمل .. أول رد من المذيع حسام حداد بشأن تصريحاته ضد الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - حرص المذيع الشاب حسام حداد، مقدم برنامج صباح الخير عبر فضائية الاولى المصرية، على توضيح تصريحه المتداول بشأن عدم تشجيع النادي الأهلي اليوم أمام فريق بالميراس ببطولة كأس العالم للأندية، الأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحض على التعصب بين الجماهير.

وكتب مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر» حسام حداد، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه قرأ ويقرأ ما يُكتب، ويحترم الآراء البناءة ويصغي لها.

«مذيع صباح الخير يا مصر» حسام حداد يعلق على قرار وقفه

وأضاف المذيع حسام حداد: "أولاً أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه واحترم رموزه ونجومه، لم أخفِ انتمائي يوماً للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك".

وتابع مذيع صباح الخير يا مصر: "ثانيًا أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائماً، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم".

حسام حداد: كل التوفيق للنادي الأهلي

وأشار المذيع حسام حداد: "غريبٌ علي أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصاً أو لأي نادٍ مصري يقابل فريقاً خارجياً بشكل عام، ولكن ولحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد".

واختتم "حداد" قائلا: "دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأساً جديداً وميداليةً جديدة لمصر كلها".

إيقافه عن العمل

قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى.

وأكدت الوطنية للإعلام، في بيان، اليوم الثلاثاء، على أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة.

وشددت الهيئة على أن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام، متابعة: نتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية. ​