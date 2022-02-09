شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس لحظات الحزن داخل بعثة الأهلي بالإمارات عقب الهزيمة من بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الحزن على كل أفراد بعثة الأهلي المتواجدة في الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية، عقب الخسارة من بالميراس البرازيلي أمس الثلاثاء في نصف نهائي مونديال الأندية، وضياع حلم الصعود للمباراة النهائية والتفريط في المنافسة على الميدالية الذهبية أو الفضية.

وعلم ”الخليج 365” أن لاعبي الأهلي لم تغادر غرفها منذ وصولها إلى الفندق أمس بعد مباراة بالميراس وعقب تناولهم وجبة العشاء ولم يغادروا غرفهم خزنا على الخسارة من بالميراس.

وانتابت حالة من الحزن لاعبي الأهلي عقب الخسارة من بالميراس البرازيلي أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وضياع فرصة تحقيق انجاز جديد في مونديال الأندية والتفريط في فرصة الصعود للمباراة النهائية، وهو ما دفعهم لعدم النزول من غرفهم لتناول وجبة الإفطار.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء قبل بدء التحضير لمباراة المركز الثالث في انتظار الخاسر من مباراة تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي المقرر اقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ويتواجد لاعبو الأهلي بغرفهم في فندق الإقامة بأبو ظبي حتى موعد المحاضرة الفنية التي يلقيها بيتسو موسيماني المدير الفني على اللاعبين مساء اليوم للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.