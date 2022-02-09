اتحاد الكرة يعلن إلغاء غرامة الـ10 آلاف دولار لكيروش وتخفيض الإيقاف لمباراة

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة تخفيض عقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد المدير الفنى للمنتخب كيروش بمباراة واحدة فقط تنقضي بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية، إضافة إلى إلغاء الغرامة المالية المقدرة ب 10 آلاف دولار، وهى العقوبات التى فرضت على المدرب البرتغالى على هامش مباراة الكاميرون فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية 2021.

هذا وأخطر اتحاد الكرة كيروش بالقرارات الجديدة، على هامش جلسة عقدها اليوم وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق لملاقاة نظيره السنغالي الشهر المقبل في مباراتي الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عمد إلى إزالة أي صعوبات قد تواجه الفريق وخلفتها المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية وآخرها العقوبات الموقعة على الفريق ومدربه، حيث وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفني من قبل لجنة الانضباط، وذلك استنادًا على الدفوع والأدلة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد أمام جلسة الاستماع التي عقدت في ياوندي قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصري.

وبناء على ما قدمه الاتحاد المصري في تلك الجلسة ارتأت لجنة الاستئناف الأخذ بما جاء في طلب الاتحاد المصري وقررت تخفيض عقوبة الايقاف المفروضة على كيروش بمباراة واحدة فقط تنقضي بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة ب 10 آلاف دولار.

يأتي ذلك استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بضرورة الاطمئنان إلى كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب قبل سفر المدير الفني في إجازة عائلية قصيرة يعود بعدها لاستئناف عمله.