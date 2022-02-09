شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدورى.. الإسماعيلى الأكثر إبراما للصفقات والزمالك يخرج من السباق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم بطولة الدورى المصرى ، بعد فترة التوقف ، التى شهدتها البطولة لمشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة الافريقية بنسختها الـ 33 .

شهدت فترة التوقف ، إبرام عدة صفقات فى مختلف الفرق ، وصلت إلى 61 صفقة، ويٌعد الاسماعيلى أكثر أندية الدورى استفادة من الميركاتو الشتوى بعدما تعاقد مع 11 صفقة وهم كل من، البوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه والإيفوارى جان موريل والأرجنتينى دييجو فيرناندو ومروان حمدى والفلسطينى خالد النبريص وشادى ماهر وعمرو الحلوانى وحسن ياسين والجزائرى محمد بن خماسة وأبو بكر حمزة الجمل .

فى المقابل خرج نادى الزمالك عن سباق التعاقدات بسبب أزمة إيقاف القيد، وكذلك لم يبرم غزل المحلة أى صفقات جديدة .

وقبل انطلاق المباريات فقد شهدت الجولات الماضية، احتفاظ الأهلى وبيراميدز بعدم الهزيمة فى المباريات التى تم خوضها فى البطولة، فخاض كل منهما 7 مباريات، لم يعرفان طعم الخسارة خلالها.

الأهلى فاز فى 6 مباريات وتعادل فى أخرى، جمع خلالها 19 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدورى، فى المقابل فاز بيراميدز فى 5 مواجهات وتعادل فى اثنين ليصل رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثالث، بينما يحل الزمالك فى الوصافة بنفس رصيد الأهلى، وبفارق الأهداف.