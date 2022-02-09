شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إنهاء عقد فينجادا في مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على استمرار البرتغالي نيلو فينجادا في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة حتى نهاية عقده في مايو المقبل .

واستقر مسئولو الجبلاية على تعيين مدير فني جديد لاتحاد الكرة في شهر مايو المقبل والأقرب تعيين مدير فني مصري.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقد أولى اجتماعاته الرسمية يوم 15 فبراير الجاري بعد نجاح المجلس ، وذلك عقب عودة علام من الإمارات والذى يحضر كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الأهلي المصري.

وتضم قائمة جمال علام في الانتخابات التي أقيمت يوم 5 يناير كلاً من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .

ولم يتنسى لاتحاد الكرة عقد أي أجتماعات رسمية بسبب الإنشغال مع المنتخب الأول المشارك في كأس الأمم الأفريقية والتي احتل فيها المركز الثاني بعد الهزيمة أمام السنغال بضربات الترجيح.

سافر أمس جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى الإمارات لحضور كأس العالم للاندية والتي يشارك فيها النادي الأهلي ، بعد تواجد علام في الكاميرون لحضور بطولة كأس الأمم الأفريقية.