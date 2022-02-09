شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة لكارتيرون مع الدوليين عقب الانتظام فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، عدة جلسات للاعبين الدوليين العائدين من المشاركة مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا الأخيرة والتي حصل الفراعنة فى منافساتها علي المركز الثاني بعد السنغال صاحب اللقب، في بطولة تألق فيها جميع لاعبي المنتخب الوطني وخاصة محمد أبو جبل ومحمود الونش وزيزو لاعبو الزمالك.

ويرغب كارتيرون في تهيئة اللاعبين نفسيا عقب صدمة الخسارة من السنغال، خاصة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والذي كان ينافس علي احسن حارس في البطولة وقدم اداءا مميزا ، خاصة ان الفريق مقبل علي مباراة هامة يوم السبت المقبل امام بيترو اتليتكو الانجولي في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ولابد من تحقيق الفوز بها لضمان المنافسة علي اللقب الغائب منذ 2002.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”، إلى تدريبات الفريق غدا الخميس.

وفضل المدير الفني منح لاعبي الزمالك الدوليين بمنتخب مصر الأول راحة لمدة ثلاثة أيام عقب عودتهم إلى القاهرة بعد المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت منافساتها بالكاميرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.