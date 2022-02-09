شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. صراخ هستيرى ونزلة برد وراء استثناء جيلبرتو من قرار جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم تمثلت فى قرار البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى بإعفاء الأنجولى جيلبرتو الظهير الأيسر الأسبق بالنادى، من جلسات مغطس الثلج عقب التدريب اليوم، ليكون جيلبرتو هو اللاعب الوحيد المعفى من تلك الجلسات فى واقعة كانت غريبة على مانويل جوزيه المعروف عنه عدم التراجع عن قراراته.

وجاء سبب إعفاء جيلبرتو من مغطس الثلج هو تعرضه لنوبة صراخ هستيرية عند نزوله المغطس أول مرة، وهو ما استغربه مانويل جوزيه، وفى اليوم التالى تكررت نفس الواقعة بل زادت بأن تعرض جيلبرتو لنزلة برد حادة بسبب المغطس، ليقرر مانويل جوزيه إعفاءه من المغطس الثلجى نهائيا حتى رحيل الثنائى عن الأهلى.

و رغم رحيل الأنجولى سباستياو جلبرتو، ظهير أيسر الأهلى، عن القلعة الحمراء منذ سنوات واعتزال اللعب، لكن ارتباطه بالأهلى لا يزال أبديا، ودائما ما يتغنى بالفترة التى قضاها فى نادى القرن الأفريقى، ويتعلق بكل ما يرتبط بالأهلى ويكون حريصا على زيارة الأهلى أو التوجه إلى مقر بعثة الأهلى إذا ما تواجدت فى أنجولا، وكان آخرها زيارة بعثة منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا فى تصفيات كأس العالم، وتحية زملائه السابقين المتواجدين حاليا فى جهاز المنتخب وهم عصام الحضرى ومحمد شوقى ووائل جمعة، وكذلك تحية محمد الشناوى قائد الأهلى.