شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يعيشون العزلة فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عدد من لاعبي الأهلي التوجه لتناول وجبة الإفطار في مطعم الفندق الذي يقيم به الأهلي في مدينة أبو ظبي الإماراتية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وفضلوا البقاء في غرفهم وطلب استقدام وجبات الإفطار بشكل منفرد.

وانتابت حالة من الحزن لاعبي الأهلي عقب الخسارة من بالميراس البرازيلي أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وضياع فرصة تحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية والتفريط في فرصة الصعود للمباراة النهائية، وهو ما دفعهم لعدم النزول من غرفهم لتناول وجبة الإفطار.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء قبل بدء التحضير لمباراة المركز الثالث في انتظار الخاسر من مباراة تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي المقرر اقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ويراقب الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مباراة تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي المقرر إقامتها مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لدراسة خصمه في مباراته بمونديال الأندية يوم السبت المقبل في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بالمونديال.

ويترقب الأهلي الخاسر من مباراة اليوم الأربعاء بين تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي لتحديد منافسه في مباراة الميدالية البرونزية، لاسيما بعد خسارته في مباراة نصف النهائي ضد بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

ويرغب موسيماني في دراسة المنافس جيدا ومعرفة عناصرة قوة كل فريق من أجل التحضير لها جيدا ومعرفة أهم أوراقه للعمل على غلقها في المباراة القادمة التي يسعى خلالها الأهلي لحصد الميدالية البرونزية.