اتحاد الكرة يعلن تخفيف عقوبة كيروش.. وتواجده في مواجهتي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تخفيض عقوبة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لتصبح مباراة واحدة فقط، انقضت بانتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا.

وبحسب بيان نشره اتحاد الكرة عبر حسابه بموقع فيسبوك، فإن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قررت تخفيض العقوبة من مباراتين إلى واحدة، مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف دولار.

وكان كاف قد قرر معاقبة كيروش بالإيقاف مباراتين بعد طرده من جانب الحكم باكاري جاساما خلال مواجهة مصر مع الكاميرون في الدور قبل النهائي من كأس الأمم.

وغاب كيروش عن مواجهة مصر ضد السنغال في نهائي البطولة الأفريقية، إلا أنه سيصبح متاحًا للتواجد في مواجهتي المنتخبين بالدور الحاسم من تصفيات كأس العالم.

وأوضح بيان الجبلاية، أن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عقد جلسة مع كيروش اليوم، الأربعاء، لوضع الترتيبات الخاصة بإعداد منتخب مصر لمواجهتي السنغال المقبلتين.

الجدير بالذكر أن مواجهتي مصر ضد السنغال ستقاما خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس القادم، لتحديد المتأهل من بينهما إلى كأس العالم الذي سيقام في قطر نهاية العام الجاري.