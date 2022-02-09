صحيفة برازيلية: بالميراس "ابتلع" الأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصفت صحيفة "تيرا" البرازيلية، فريق بالميراس بأنه "ابتلع" الأهلي في المباراة التي جمعتهما بكأس العالم للأندية.

والتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية، وخسر الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وكتبت الصحيفة في تقريرها اليوم الأربعاء: "بالميراس ابتلع الأهلي في مونديال الأندية"، لافتة إلى أن الفريق البرازيلي قدم أداء مميزا أمام الفريق الأحمر.

وقالت "تيرا": "بغض النظر عما سيحدث في مباراة السبت المقبل (النهائي)، سيتذكر مشجع بالميراس يوم 8 فبراير 2022 إلى الأبد بعد أداء ناديه الرائع في مونديال الأندية".

وتابعت: "لقد قدم الفريق أداء تكتيكي على استاد آل نهيان بأبوظبي، وليس هناك مجالاً للشك في أن كل ما حدث كان نتيجة عمل المدرب البرتغالي".

وأوضحت: "لقد ظهرت أصابع المدرب جلية على أرض الملعب، وكذلك خطته التي تكللت بالنجاح".

جدير بالذكر أن بالميراس سينتظر الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي في النهائي، بينما يواجه الأهلي الخاسر من المواجهة في لقاء تحديد المركز الثالث.