تقرير.. مَن يعوض غياب أفشة وأيمن أشرف مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سيدخل الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية مفتقدًا خدمات محمد مجدي "أفشة" وأيمن أشرف بداعي عقوبة الإيقاف.

الأهلي خسر مساء أمس الثلاثاء، مباراة دور نصف النهائي من فريق بالميراس بهدفين دون رد، حيث ينتظر بطل أفريقيا الخاسر من مباراة الليلة بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

ضربة الأهلي من بالميراس وفقدان المنافسة على بطولة كأس العالم للأندية ليست الوحيدة عند المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إلا أن المدير الفني للقلعة الحمراء سيدخل المباراة بدون "أفشة" بداعي الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، وأيضًا طرد أيمن أشرف.

السؤال الآن مَن سيعوض غياب "أفشة" وأيمن أشرف في مباراة الثالث والرابع والمقرر لها السبت المقبل؟

- عبد القادر الأقرب:

سيكون الأقرب عند موسيماني الاعتماد على ورقة أحمد عبد القادر خاصة أنه شارك أساسيًا في المباراة الأولى ضد مونتيري المكسيكي، كما خاض مباراة بالميراس بديلًا.

ووفقًا لأرقام عبد القادر مع الأهلي منذ عودته مطلع الموسم الحالي قادمًا من سموحة، فصاحب الـ22 عامًا شارك في تسع مباريات سجل من خلالها هدفًا وصنع آخر.

ورقة أخرى من الممكن أن يلجأ لها موسيماني بعد غياب "أفشة" وهو وليد سليمان إلا أن صاحب الـ37 عامًا اعتمد عليه المدير الفني الجنوب أفريقي كبديل في مباراتي مونتيري وبالميراس.

- ظهور أول:

على المستوى الدفاعي، سيكون محمد عبد المنعم في انتظار مشاركته الأولى رسميًا بقميص الأهلي مستغلاً غياب أيمن أشرف.

صاحب الـ23 عامًا، عاد مؤخرًا من الإعارة بعدما قررت إدارة الأهلي إلغاء إعارته مع نادي فيوتشر في ظل المستويات التي قدمها اللاعب الشاب مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

أسلوب موسيماني الفني في الموسم الحالي وفي مباراتي كأس العالم للأندية من المتوقع أن يعتمد على ثلاثة مدافعين، ليتكون الخط الخلفي من: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم.

لكن هناك أسلوب آخر من الممكن أن يعتمد عليه موسيماني وهو الاعتماد على حمدي فتحي كلاعب ثالث مع مشاركة عمرو السولية والمالي أليو ديانج في وسط الملعب.

هذا الأسلوب تحدث عنه موسيماني خلال تحليله مباريات كأس أمم أفريقيا عبر شاشة "إم بي سي مصر"، حيث أشاد المدرب الجنوب أفريقي بحمدي فتحي عندما اعتمد عليه كلاعب ثالث في الخط الخلفي.

ومن المتوقع أن يلعب موسيماني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم / حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد هاني.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر / حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.