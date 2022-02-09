"غير عادل".. مدرب الهلال ينتقد نظام مونديال الأندية قبل لقاء تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد ليوناردو جارديم مدرب الهلال السعودي نظام بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير الجاري.

وتخطى الهلال مباراة الدور الثاني أمام الجزيرة الإماراتي بالفوز عليه 6-1، ليضرب موعدا مع تشيلسي في نصف النهائي في السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وعلى غرار بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الذي انتقد خوض بعض الفرق مباريات أكثر من فرق أخرى، انتقد أيضًا جارديم نظام البطولة الذي لا يتيح فترات راحة متساوية بين الفرق.

وقال مدرب الهلال: "ليس من العدل أن تضطر بعض الفرق للعب أربع مباريات في ثمانية أيام (من يشارك في الدور الأول)، والبعض الآخر يلعب مباراتين فقط".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب تنظيم تقويم البطولة بشكل أفضل لتحقيق التوازن بين أيام الراحة للفرق المشاركة".

واعترف المدرب البرتغالي أنه استفاد من هذا التقويم في المباراة الأولى، بفوزه على الجزيرة المنهكة 6-1.. وقال: "كانت المباراة ستكون مختلفة إذا حصلوا على فترة أكثر للراحة".

وكان فريق الجزيرة قد خاض مباراة الدور الأول أمام بيري بطل تاهيتي وفاز عليه برباعية مقابل هدف قبل أيام قليلة من خوض مباراة الهلال.