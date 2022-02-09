النني: جمهور مصر فخور بما قدمه المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

عاد محمد النني، اليوم الأربعاء، إلى ناديه أرسنال الإنجليزي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونشر أرسنال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، من وصول النني للنادي اللندني.

وظهر النني وهو يتحدث مع أحد الأشخاص في النادي، وقال له: "الجمهور المصري فخور بنا على الرغم من أننا لم نحقق اللقب، لكنهم يقدرون ما بذلناه من جهد".

وأضاف: "كنا قريبين للغاية من إحراز اللقب".

وبمجرد وصوله انخرط النني في التدريبات، وأكد جاهزيته للعمل مع الفريق.

جدير بالذكر أن النني شارك أساسيا في المباريات الـ7 التي خاضها منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021.