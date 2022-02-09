تقرير.. ماذا يفعل الأهلي في معركة البرونزية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم خسارة الأهلي المنافسة على بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام بالإمارات، إلا أن بطل دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين لم يفقد فرصة الحصول على ميدالية من خلال خوض مباراة المركز الثالث والرابع.

وخسر الأهلي، أمس الثلاثاء، على يد فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة (2-0)، ليخوض الفريق الأحمر معركة المركز الثالث للنسخة الثانية على التوالي.

ويمتلك الأهلي سجلاً حافلاً من خلال عدد مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية بواقع سبع نسخ، إلا أن هذه النسخة ستشهد مرة أخرى صراع الأهلي على تحقيق الميدالية البرونزية.

وينتظر الأهلي الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي في لقاء سيقام مساء اليوم الأربعاء، من أجل مواجهته يوم السبت المقبل.

وفي التقرير التالي يُسلط "الخليج 365" الضوء على نتائج الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع:

- نسخة (2006)

في المشاركة الثانية للأهلي بكأس العالم للأندية، حقق بطل أفريقيا وقتها انجازًا تاريخيًا من خلال الحصول على المركز الثالث بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة (2-1).

وبدأ ممثل مصر وأفريقيا مشواره من دور ربع النهائي بمواجهة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا وانتهت المباراة لصالح الأهلي بنتيجة (2-0).

وفي دور نصف النهائي، خسر الأهلي من أمام بطل البرازيل إنتر ناسيونالي بنتيجة (2-1)، في نسخة أقيمت باليابان.

- نسخة (2012)

شارك الأهلي في نسخة (2012) والتي أقيمت في اليابان مرة أخرى، ليبدأ بطل أفريقيا مشواره بمواجة سانفريس هيروشيما الياباني في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة (2-1).

وفي دور نصف النهائي، تلقى الأهلي خسارة من كورينثيانز البرازيلي بهدف دون رد.

الأهلي كان أمامه فرصة الحصول على ميدالية برونزية من خلال مواجهة مونتيري المكسيكي لكن الأخير تفوق بنتيجة (2-0).

- نسخة (2020)

كرر الأهلي إنجاز (2006) وهذه المرة في قطر بعدما نظمت بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الماضية.

الأهلي بدأ مشواره بالفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد، إلا أن دور نصف النهائي اصطدم بطل أفريقيا ببطل أوروبا فريق بايرن ميونيخ ليتفوق الفريق البافاري بنتيجة (2-0).

وفي لقاء تحديد المركز الثالث والرابع واجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي لتنتهي الموقعة بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.