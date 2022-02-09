اتحاد الكرة: كل ما يريده كيروش سينفذ.. ولم نتحدث عن رحيل أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو اتحاد الكرة المصري أن كل ما يريده كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر قبل مباراة السنغال في التصفيات الأفريقية لكأس العالم سينفذ.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي السنغال في شهر مارس المقبل بالتصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وخلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر فضائية "أم سي مصر"، قال حسين: "كان حلم الشعب المصري تحقيق بطولة، لكن نتمنى أن يكون القادم أفضل".

وعن التحضيرات لمباراة السنغال في تصفيات المونديال، قال حسين: "الدولة بهيئاتها ستوفر عوامل النجاح للمباراتين، كيروش هو من سيحدد ملعب المباراة سواء في القاهرة أو غيرها وكل ما يريده سينفذ".

وواصل: "وزارة الداخلية على علم بأهمية تواجد الجماهير في المباراة، يتم حاليا تطبيق الاجراءات الاحترازية في الملاعب، وشكرة تذكرتي هي من تتولى بيع التذاكر".

وبسؤاله عما أُثير حول رحيل بعض أعضاء الجهاز الفني، أجاب: "لم يتحدث أحد من اتحاد الكرة حول الأمر، لم نتسلم تقارير المختصين حتى الآن ولم نعقد اجتماعات بعد.. وفي النهاية كافة الخيارات ستكون لكيروش".