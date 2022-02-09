الامارات | منتخب شابات الإمارات يهزم جورجيا بكرة القدم (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات الإمارات يهزم جورجيا بكرة القدم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب شابات الإمارات لكرة القدم (دون 19عاماً) على نظيره منتخب جورجيا بهدف دون مقابل في المباراة الودية الأولى التي جرت أمس الثلاثاء في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي في إطار استعدادات المنتخب للبطولات الكروية المقبلة .

سجلت هدف المباراة الوحيد اللاعبة سارة سميح.

ويلتقي المنتخبان مجدداً يوم غد الجمعة في الودية الثانية على ذات الملعب.



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