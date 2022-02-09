محمد النني : لن ألعب للأهلي في نهاية مشواري

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي أن هدفه الاستمرار في أوروبا حتى يحين موعد اعتزاله، نافيا وجود نية لديه للاعتزال في النادي الأهلي كما تردد.

وفي تصريحات لبرنامج "ريمونتادا" على قناة المحور قال النني :"هدفي هو الاستمرار في أوروبا حتى نهاية مشواري الكروي، ثم العمل كمدير فني هناك، وأسعى بالفعل للحصول على رخصة تدريبية".

وينتهي تعاقد محمد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل متوسط ميدان المنتخب المصري لاتفاق مع ناديه اللندني، ليصبح قريبا من الرحيل مجانا الصيف المقبل.

وأضاف النني :"اللعب للأهلي أو الزمالك شرف لأي لاعب، هذه ليست دبلوماسية، ناديان كبيران ومشهوران في العالم، الجميع يعرف ديربي الأهلي والزمالك، وهما الأكبر في إفريقيا، لكن حلم حياتي الاستمرار في أوروبا حتى الاعتزال".

وتابع لاعب أرسنال :"لا أريد أن ألعب في الأهلي وعمري 36 عاماً، ومستواي منخفضا، فيغضب الجمهور مني، لكن طالما أنا قادر على اللعب سيكون هدفي الاستمرار في أوروبا".

وأنهى النني :"إيمري طلب مني البقاء في أرسنال، ومن بعده ميكيل أرتيتا، أعرف جيدا كيف أتعامل مع اللاعبين وألم شملهم في غرفة الملابس وهو سبب حب المدربين لي".