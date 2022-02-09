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الدوري المصري .. مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات الهامة على المستوى الدولي والقاري والمحلي في البطولات المختلفة.

وتعود منافسات الممتاز بعد توقف استمر شهر ونصف تقريبا بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حيث تقام مباراتان في الجولة الثامنة، ويلتقي إنبي مع مصر المقاصة، وطلائع الجيش ضد الجونة.

وفي كأس العالم للأندية يخوض الهلال السعودي ثاني مبارياته، بمواجهة الإنجليزي في الدور نصف النهائي.

الدوري المصري:
5.30 مساء.. إنبي ومصر المقاصة.. قنوات أون تايم سبورتس

8 مساء.. طلائع الجيش والجونة.. قنوات أون تايم سبورتس

كأس العالم للأندية:
3.30 عصرا.. مونتيري المكسيكي والجزيرة الإماراتي.. أبوظبي Extra

6.30 مساء.. الهلال وتشيلسي.. أبوظبي الرياضية Extra

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9.45 مساء.. مانشستر سيتي وبرينتفورد.. beIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا:
10 مساء.. ميلان ولاتسيو.. قناة على يوتيوب

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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