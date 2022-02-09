الدوري المصري .. مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات الهامة على المستوى الدولي والقاري والمحلي في البطولات المختلفة.

وتعود منافسات الدوري المصري الممتاز بعد توقف استمر شهر ونصف تقريبا بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حيث تقام مباراتان في الجولة الثامنة، ويلتقي إنبي مع مصر المقاصة، وطلائع الجيش ضد الجونة.

وفي كأس العالم للأندية يخوض الهلال السعودي ثاني مبارياته، بمواجهة تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي.

الدوري المصري:

5.30 مساء.. إنبي ومصر المقاصة.. قنوات أون تايم سبورتس

8 مساء.. طلائع الجيش والجونة.. قنوات أون تايم سبورتس

كأس العالم للأندية:

3.30 عصرا.. مونتيري المكسيكي والجزيرة الإماراتي.. أبوظبي الرياضية Extra

6.30 مساء.. الهلال وتشيلسي.. أبوظبي الرياضية Extra

الدوري الإنجليزي:

9.45 مساء.. مانشستر سيتي وبرينتفورد.. beIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا:

10 مساء.. ميلان ولاتسيو.. قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب