5 ملامح من عودة الدوري بعد توقف 43 يومًا (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد توقف 43 يومًا نظرًا لخوض المنتخب المصري بطولة كأس أمم أفريقيا والتي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون، يعود مجددًا نشاط بطولة دوري we المصري من خلال استكمال مباريات الجولة الثامنة.

وشهد التوقف الأخير إقامة بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في نسختها الأولى، والذي نتج عن صعود أندية: (فيوتشر - الإسماعيلي - إنبي - غزل المحلة) لدور نصف النهائي.

ويُسلط "يلا كورة" الضوء على أبرز خمسة ملامح من عودة الدوري:

- صراع الأهلي والزمالك:

بالنظر إلى مسابقة الدوري فهناك صراعًا بين الأهلي والزمالك على صدارة الجدول إلى جانب ملاحقة فريق بيراميدز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بـ19 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك أيضًا إلا أن الفريق الأحمر يتفوق بفارق الأهداف بجانب مباراة مؤجلة.

في المقابل، يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، لكن يتبقى مباراة مؤجلة للأهلي ضد بيراميدز في لقاء يأتي ضمن مباريات الأسبوع الثامن.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مبارياته بمواجهة الجونة، كما يلعب الزمالك ضد سموحة، ويواجه بيراميدز منافسه الإسماعيلي.

- لا هزيمة للأهلي وبيراميدز:

حتى الآن وبعد خوض كل من الأهلي وبيراميدز سبع مباريات، لم يتلق أي فريق الخسارة.

واستطاع الأهلي أن يحقق ست انتصارات من أصل سبعة حيث انتهت مباراة واحدة بنتيجة التعادل كان أمام فريق فيوتشر بنتيجة (1-1).

بينما حقق بيراميدز خمس انتصارات، وخرج بنتيجة التعادل مرتين الأول أمام المصري البورسعيدي بنتيجة (2-2)، والثانية أمام إنبي وانتهت بنتيجة (1-1).

- سلبية الإسماعيلي وإيسترن كومباني:

فشل فريقي الإسماعيلي وإيسترن كومباني في تحقيق أي انتصار، بعدما خاض "الدراويش" سبع جولات، بينما لعب إيسترن ثمان مباريات.

وحقق الإسماعيلي نقطتين فقط بالتعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة (1-1)، والخروج بنتيجة التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

بينما، حقق الفريق الصاعد للمرة الأولى إيسترن كومباني نقطته الأولى في الدوري كان أمام مصر المقاصة.

ويسعى كل نادٍ إلى تعديل المسار خاصة بعد قيامها بإبرام أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

- صراع الهداف:

هناك صراعًا على قائمة الهدافين بين خمسة لاعبين حتى الآن.

ويتصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك برصيد خمسة أهداف مع كل من الأنجولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، وأخيرًا الفلسطيني محمود وادي مهاجم بيراميدز.

ويأتي ستة لاعبين في المركز الثاني برصيد أربعة أهداف وهم: (مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثًا لصفوف التعاون السعودي - التونسي علي معلول لاعب الأهلي - كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري - مروان حمدي مهاجم سموحة - شادي حسين مهاجم سيراميكا كلوباترا - النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي).

- تغيير فني:

خلال فترة التوقف قام نادي المقاولون العرب بتغيير جهازه الفني بعد رحيل عماد النحاس ليتم استقدام محمد عودة والذي كان يقود فريق غزل المحلة.

أما إدارة غزل المحلة بعد رحيل عودة قررت الاستعانة بالمدرب عبد الحميد بسيوني والذي كان يتولى طلائع الجيش مطلع الموسم الحالي وقاده للحصول على لقب السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على الأهلي.

التغيير الفني الثالث كان بعودة طارق العشري مرة أخرى لقيادة طلائع الجيش ليكون على حساب أحمد عبد العزيز، حيث قاد العشري فريق طلائع الجيش في الموسم الماضي (2020 - 2021).