اخبار الرياضه

عودة الدوري المصري.. تعرف على مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات الهامة على المستوى الدولي والقاري والمحلي في البطولات المختلفة.

وتعود منافسات الممتاز بعد توقف استمر شهر ونصف تقريبا بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حيث تقام مباراتان في الجولة الثامنة، ويلتقي إنبي مع مصر المقاصة، وطلائع الجيش ضد الجونة.

وفي كأس العالم للأندية يخوض الهلال السعودي ثاني مبارياته، بمواجهة الإنجليزي في الدور نصف النهائي.

"الخليج 365" يستعرض أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

5.30 مساء.. إنبي ومصر المقاصة.. قنوات أون تايم سبورتس

8 مساء.. طلائع الجيش والجونة.. قنوات أون تايم سبورتس

كأس العالم للأندية:

3.30 عصرا.. مونتيري المكسيكي والجزيرة الإماراتي.. أبوظبي Extra

6.30 مساء.. الهلال وتشيلسي.. أبوظبي الرياضية Extra

:

9.45 مساء.. مانشستر سيتي وبرينتفورد.. beIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا:

10 مساء.. ميلان ولاتسيو.. قناة على يوتيوب

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا