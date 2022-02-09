تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية.



فضلا عن ذلك، تستكمل اليوم مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا، ونصف نهائي كأس العالم للأندية، ومباراة تحديد المركز الخامس بالبطولة.

يختتم فريق الجزيرة الإماراتي مشواره في كأس العالم للأندية، حين يلاقي مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الخامس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات كأس العالم للأندية عبر قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية، كما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة في الإمارات ومصر والكويت عبر التطبيق الخاص بها.

الهلال السعودي سيكون على موعد مع مباراة نارية ضد نظيره تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

منافسات كأس العالم للأندية تبث عبر قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية، كما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة في الإمارات ومصر والكويت عبر التطبيق الخاص بها.

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره ساوثهامبتون في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي و9.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

يسعى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لمواصلة الابتعاد بالصدارة، عندما يواجه برينتفورد، مساء الأربعاء.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي و9.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يستعد فريق ميلان لخوض مواجهة قوية في بطولة كأس إيطاليا، عندما يواجه نظيره لاتسيو في الدور ربع النهائي.

المواجهة تنطلق في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُبث مباريات كأس إيطاليا هذا الموسم عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".