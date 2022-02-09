الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس ويودع نصف نهائي كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تواصلت عقدة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما تلقى خسارة جديدة أمام منافسه بالميراس البرازيلي 0-2.



وتستضيف الإمارات كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الحالي، للمرة الخامسة في تاريخها.

وكان الأهلي وصل إلى نصف النهائي بعد فوزه على مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي بهدف دون رد، ليضرب موعدا مع بالميراس الذي دشن ظهوره الأول في نسخة العام الحالي أمام بطل دوري أبطال أفريقيا.

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خسر الأهلي 0-2 أمام بالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية من جديد، وتتواصل عقدته مع المباراة النهائية التي لم يتمكن من الوصول إليها رغم ظهوره 7 مرات بالبطولة.

وكان الأهلي حصد الميدالية البرونزية في نسخة العام الماضي عقب حصوله على المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه بفوزه بركلات الترجيح على بالميراس، ليحقق الإنجاز ذاته الذي حققه في نسخة عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

بدأت المباراة بشكل متوازن بين الفريقين، حيث تبادلا السيطرة، نتيجة للحذر من إمكانية ارتكاب أخطاء.

وظل الوضع كذلك في أغلب فترات الشوط مع خطورة واضحة للفريق البرازيلي، ومحاولة من الأهلي للصمود وخطف هدف.

لكن بالميراس استطاع في الدقيقة 39 استغلال حالة سهو في خطي وسط ودفاع الأهلي، بعدما انفرد رافائيل فيجا بمرمى الحارس علي لطفي، وسدد الكرة في شباك الفريق الأحمر.

ومع بداية الشوط الثاني، صعب بالميراس منافسه المصري مجددا، بتسجيله الهدف الثاني عن طريق إيدواردو بيريرا رودريجيز بالدقيقة 49.

وشهدت الدقيقة 72 من عمر المباراة المقامة ضمن نصف نهائي البطولة على استاد آل نهيان تسجيل محمد شريف هدف تقليص الفارق للأهلي بعد تقدم بالميراس بثنائية.

لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ألغت الهدف بداعي وجود محمد شريف في موقف تسلل.

وفي الدقيقة 80، ازدادت مشاكل الأهلي بتعرض مدافعه أيمن أشرف لحالة طرد مباشر بعد العودة لتقنية حكم الفيديو "فار".

وتمنك بالميراس من امتصاص الأهلي في الدقائق المتبقية، ليخرج بالمباراة إلى بر الأمان ويحجز أول مقاعد المباراة النهائية في كأس العالم للاندية.

وينتظر بالميراس بذلك الفائز من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، فيما يلعب الأهلي مع الخاسر من المباراة ذاتها على الميدالية البرونزية.