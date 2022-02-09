الامارات | المغربي حكيم زياش يقطع علاقته بمنتخب بلاده نهائيا : تركيزي مع تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي حكيم زياش يقطع علاقته بمنتخب بلاده نهائيا : تركيزي مع تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المهاجم المغربي حكيم زياش، إنه سيكرس كل طاقته لفريقه الإنجليزي تشيلسي ولن يلعب لمنتخب بلاده مرة أخرى.

واستبعد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من تشكيلة المنتخب المغربي لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة من قبل المدرب وحيد خليلودزيتش، والذي انتقد الجناح بسبب عدم الانضباط، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتواجد زياش حاليا في الإمارات مع تشيلسي بدء أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، وقال لقناة «أبو ظبي» الرياضية إن لن يعود للمنتخب الوطني، مضيفا: «قراري واضح ونهائي وسأركز على فريقي».

علل خليلودزيتش اختياره بعد خروج المغرب من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بالقول: «لا يمكنني استدعاء لاعب يمكنه تدمير المجموعة حتى لو كان ليونيل ميسي».

وأضاف أن فرنسا فازت بكأس العالم عامي 1998 و2018 بعد «تهميش أفضل لاعبيها»، مختتما حديثه: «لست أول مدرب يلجأ إلى هذا».

ويخوض المغرب جولة فاصلة من مبارتين، واحدة على أرضه وأخرى خارج أرضه ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس، أملا في أن يكون بين الخمسة منتخبات أفريقية التي ستتأهل إلى كأس العالم 2022.

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