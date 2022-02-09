موسيماني يتحدث عن.. احترام بالميراس الزائد.. كتيبة جوزيه التي لايملكها.. وبرونزية مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، إن لاعبيه أعطوا احترامًا كبيرًا للمنافس ولكنهم عادوا بعد استقبال الشباك الهدف الثاني.

وهُزم الأهلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته يوم أمس الثلاثاء بنظيره بالميراس البرازيلي ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف موسيماني، في تصريحات بثتها قناة أون تايم سبورتس 2:"لأكون أمينًا معك لم نبدأ المباراة بشكل جيد اعطينا احتراماً أكثر للمنافس وبعد تسجيله الهدف الثاني بدأنا الاستيقاظ والضغط على الخصم وتأخرنا بعض الشيء في المباراة ولكن البطاقة الحمراء كانت مُحبطة لأنها كانت في اللحظة التي دخلنا فيها بأجواء المباراة وتأثر الفريق بها".

وتابع المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي:"هزمنا بالميراس العام الماضي وفاز علينا هذه المرة وعلينا القتال للحصول على ميدالية من أجل أفريقيا وسنسعى للحصول على بطولة أفريقيا مرة أخرى الوصول هنا النسخة المقبلة".

ردّ على مقارنته بمانويل جوزيه مع الأهلي، بقوله:"مانويل جوزيه مدرب كبير جدًا لا استطيع المقارنة معه، فظلّ مع الأهلي لمدة 7 سنوات أنا قضيت 15 شهرًا احترمه كثيرًا وإن شاء الله إذا بقيت مع الأهلي 7 سنوات استطيع المقارنة معه ومانويل جوزيه كان لديه كتيبة من اللاعبين ليست موجودة لديّ مثل أبوتريكة، بركات ووائل جمعة".

واسترسل المدرب الجنوب أفريقي قائلاً:"اعتذر لجماهير النادي الأهلي لقد احبطناكم واحبطنا انفسنا وكان باستطاعتنا التعويض وأُتيحت لنا فرصة وركلة جزاء لمحمد هاني لا أعلم ماذا قال VAR ولكن احترم قرار الحكم ولا اختلق اعذار بالحكام ومهمتي الحديث عن فريقي والعودة مرة أخرى للوضع الطبيعي والاستقرار والاستعداد للمباراة المقبلة للحصول على ميدالية".

وأتم موسيماني تصريحاته بقوله:" كنا نلعب أمام فريق قوي كانت لديه فترة طويلة من الراحة وكنا في حاجة لمزيد من الطاقة في آخر 20 دقيقة من المباراة للقتال ولكنهم كانوا قد استراحوا أكثر منا وفقدنا أفشة أيضًا في المباراة المقبلة وستزداد الأمور صعوبة ولكن كل شيء سيكون على ما يُرام".