ألغت هدفاً لمحمد شريف في شباك بالميراس.. تعرف على تقنية التسلل شبه الآلي

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إلغاء هدفاً لصالح محمد شريف، مهاجم القلعة الحمراء، وذلك بعد استخدام تقنية التسلل شبه الآلي.

وكان الأهلي قد خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في أبوظبي بدولة الإمارات.

وشهدت الدقيقة 72 من المباراة تسجيل محمد شريف لهدف تقليص الفارق للأهلي بعد تقدم بالميراس بثنائية، ولكن تقنية حكم الفيديو "فار" ألغت الهدف بداعي وجود محمد شريف في موقف تسلل.

وأكدت تقنية التسلل شبه الآلي وجود تسلل على مهاجم النادي الأهلي محمد شريف.

تقنية التسلل شبه الآلي

ويقول موقع "مصراوي" إنه تم تطبيق تقنية التسلل الجديدة شبه الآلية في كأس العرب التي أقيمت في قطر في الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 18 ديسمبر من العام الماضي.

وتعد هذه التكنولوجيا الناشئة في كرة القدم إحدى العناصر الأساسية للنظام شبه الآلي الخاص بكشف التسلل والذي تم اختباره خلال كأس العرب.

وتحدث بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طريقة عمل التقنية الجديد، قائلاً إنه "في حالة التسلل سيتم اتخاذ القرار بعد تحليل ليس فقط مركز اللاعبين، إذ سيتم رسم خط وتقييم التدخل في اللعب أو مع الخصم يظل في يد الحكم".

وقال يوهانس هولزمولر، مدير إدارة التطوير التكنولوجي بـ"فيفا": "سنضع كاميرا تحت سقف كل ملعب وسيتم إرسال بيانات تتبع الأطراف المستخرجة من الفيديو إلى غرفة حكام تقنية الفيديو ويتم توفير خط التسلل المحسوب".

وأضاف: "بعد ذلك سيتم عرض الفرصة على الفور على تقنية الفيديو، ليستطيع مساعد حكم تقنية الفيديو في التحقق من صحة أمر التسلل وتأكيدها على الفور".

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن بيانات تتبع الأطراف يمكن أن توفر رؤى رائدة وتطبيقات جديدة للمدربين والطاقم الطبي والمشجعين إلى جانب دورها المحوري في تقنية التسلل شبه الآلية.

ويستكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليًا إمكانات تقنية تتبع الأطراف، مما يمكّن في الوقت الفعلي من تكوين تمثيلات بصرية ثلاثية الأبعاد للهيكل العظمي للاعبين.

ويتماشى إطلاق التقنية الجديدة مع هدف تسخير التكنولوجيا لتلبية احتياجات كرة القدم الحديثة على النحو المنصوص عليه في رؤية 2020-2023 ويبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم في الإمكانات الكاملة لمجموعات البيانات الجديدة هذه وكيف يمكنها التأثير بشكل إيجابي على اللعبة.