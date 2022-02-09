شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يكشف سبب رفضه تسديد ركلات الترجيح ويرد على رضا عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد النني، لاعب منتخب مصر الوطني، عن سبب رفضه تسديد ركلات الترجيح خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال النني في تصريحات تليفزيونية: "هذا الجيل يستحق التتويج بكأس الأمم، وكنت أشعر أننا سيتم تعويضنا بحصد لقب كأس الأمم 2021، ولم أستطع مشاهدة ركلات الترجيح الخاصة بنهائي كأس الأمم ضد السنغال، كنت أشعر أننى سأموت وقتها".

وأضاف: "أجيد تسديد ركلات الجزاء، ولكنني رفضت التسديد والأمر ليس له علاقة بالخوف، ولكني لن أتحمل فكرة أن أكون سببا في خسارة منتخب مصر، سددت مع أرسنال مرتين، وأهدرت، ولكن فزنا في النهاية، ما بالك بمنتخب مصر".

وواصل الننى حديثه قائلا: "أعلم قيمة حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكانت لدينا ثقة في كل لاعب في البطولة كمحمد أبو جبل، وكذلك إمام عاشور الذي خاض مواجهة قوية ضد ساديو ماني، وكيروش دوما يؤكد ثقته في لاعبي منتخب مصر، ونحن لدينا ثقة فيما بيننا".

وأوضح نجم أرسنال أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني يثق في لاعبي المنتخب ويتحدث عن تلك الثقة دائما في غرف الملابس، مشددا على أن هناك الكثير من اللاعبين المصريين القادرين على التواجد في أوروبا.

وقال النني: "أحمد فتوح عندما أظهر إمكانياته وتركيزه مع منتخب مصر أصبح الجميع يؤكد قدرته على الاحتراف كذلك محمد عبد المنعم، وإمام عاشور، لدينا العديد من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أوروبا، كيروش يثق في لاعبي منتخب مصر ودوما ما يتحدث بذلك في غرفة الملابس، وتلك الثقة بالتأكيد تعود علينا بشكل إيجابي".

وعن تواجده في التشكيل المثالي لكأس الأمم 2021 قال: "الأمر أسعدني كثيرا، وكان ذلك رد اعتبار على الانتقادات التي واجهتني، وشعرت أن الله أثابني على تعبي واجتهادي طوال البطولة بأن أكون ضمن أفضل 11 لاعبا، وكان نفسي أن يكون أحمد فتوح متواجدا في التشكيل المثالي، وتوقعت أن يحصل أبو جبل أفضل حارس في أفريقيا واستبعاده من التشكيل المثالي مفاجأة بالنسبة لي".

ورد محمد النني على رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق والذي انتقد اللاعب من خلالها عقب مباريات الدور الأول في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021، قائلا: "وجودي في التشكيل المثالي لكأس الأمم أكبر رد على تصريحاته، وكذلك الأداء الذي قدمته خلال البطولة، وكذلك مقابلة الجماهير لي عقب الانتهاء من البطولة".

واختتم الننى حديثه قائلا: "عند مقابلة الجماهير لي والإشادة بأدائي في كأس الأمم انتابني شعور الفرحة، بأن تعبي لم يُهدر، بل أتحفز لتقديم الأفضل".