شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: كان المفروض أن يسدد لاعب آخر ركلة الجزاء التى أهدرتها أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مهند لاشين، لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي طلائع الجيش، عن التحكيم الأفريقي خلال بطولة أمم أفريقيا، قائلا: "لم نتوقع أن يكون حكم مباراة المغرب منحازا ضدنا في أرض الملعب، شعرنا أن هناك محاولات تعطيل المنتخب في البطولة ولكن كيروش قعد معانا وقال لا نملك حلولا إلا المكسب".

وتابع مهند في تصريحات تليفزيونية: "في غرفة اللبس بيتطلب مننا التي شيرت، لقينا حكم داخل قافش علينا وبيزعق مع وائل جمعة وكيروش، ومحمد صلاح طالبنا بعدم الاعتراض على التحكيم وترك الأمر للجهاز الفني".

وأضاف لاشين: "جميع لاعبي المنتخب كانوا مستعدين للمشاركة في أي وقت، والفضل يكون للجهاز الفني في هذا الوقت".

وواصل لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي طلائع الجيش حديثه عن ركلات ترجيح مباراة السنغال في نهائي أمم أفريقيا، موضحا: "ضربات الترجيح بيكون بناء على ترتيب وتدريبات، وفى أولوية للاعبين سددوا من قبل.. وكان هناك لاعب آخر من المفروض يدخل يشوط لكن رفض وشعر أنه مجهد ومش هيقدر يشوط، فقالولي روح شوط يا مهند".

وواصل: "الفوز على السنغال في شهر مارس واجب من أجل التأهل لكأس العالم، ايا كان الموجود في المباراتين سيكون قادرا على مساعدتنا للتأهل، بعد وجع القلب اللي شوفناه في نهائي أمم أفريقيا مش هنفرط في بطاقة كأس العالم".