شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد اليوم السنوي لمبادرة "شباب يدير شباب" بمشاركة 1500 شاب وفتاة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السنوي لمبادرة "شباب يدير شباب"، بالمركز الأولمبي بالمعادي وبمشاركة 1500 شاب وفتاة من متطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب"، بحضور ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والبطلة الأوليمبية جيانا فاروق، والبطل البارالمبي شريف عثمان، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمركز الأوليمبي، وممثلين عن شركة روابط الرياضية، وعدد من الشخصيات العامة والمؤثرة.

قبيل بدء اليوم السنوي لمبادرة شباب يدير شباب، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بتفقد الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة التي قام بها شباب المبادرة منذ بداية اليوم.

في هذا السياق، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات الشباب المشاركين في مبادرة "شباب يدير شباب"، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة علي مدار العام في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال صبحي: "بشكر جدًا شباب يدير شباب ونعتز بهم كثيرًا، والاهتمام بالشباب والمرأة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بات أكثر من السابق بمراحل، وهذا انعكس علي الثقة في العلاقة بين الشباب وكافة قطاعات الدولة التي تشهد تنمية في مختلف المجالات والقطاعات، ونعمل بشكل انفتاحي وتكاملي مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لدعم جهود تمكين الشباب ودعم دورهم في المجتمع المصرى".

تابع صبحي: "أهمية مبادرة شباب يدير شباب كمشروع كبير ومبتكر استطاع أن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة منه، والوزارة تقدم كل الدعم للمبادرة التي باتت منتشرة في جميع المحافظات، وتلقى الإشادة من الجهات المختلفة التي تشارك الوزارة في تنظيم الأحداث المختلفة، ونعمل علي مستهدفات الوزارة النابعة من مستهدفات الدولة والرامية إلي تخريج شباب قادر التحدي والقيادة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن العمل علي مخرجات المنتديات والملتقيات والمؤتمرات الشبابية ووضعها في إستراتيجية متجددة من خلال وزارة الشباب والرياضة، أمر نعمل عليه بشكل علمي مستمر، مطالبًا الشباب بالتوسع الكمي والكيفي والربط بالاستراتيجية الوطنية للشباب التي أطلقتها الوزارة.

شهد اليوم السنوي لمبادرة "شباب يدير شباب" تكريم المحافظات المتميزة بالمبادرة، والتي سبقها عدد من الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، كما تضمنت فعاليات اليوم السنوي عدداً من العروض التقديمية حول آليات عمل مبادرة شباب يدير شباب، والأحداث والفعاليات التي قامت بتنظيمها، وتوضيح عمل اللجان المركزية للمبادرة، بالإضافة إلي مجموعة من الكلمات للبطلة جيانا فاروق، والبطل شريف عثمان، وممثل شركة روابط الرياضية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقدم شباب يدير شباب الشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الدائم والمستمر للشباب بشكل عام ومبادرة شباب يدير شباب بشكل خاص.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان خلال زياراته للمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، قد أقر اليوم واعتباره اليوم السنوي لمبادرة شباب يدير شباب من كل عام.



اليوم السنوي لمبادرة شباب يدير شباب (3)



اليوم السنوي لمبادرة شباب يدير شباب (1)